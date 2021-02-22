Минэнерго РФ опровергло данные о влиянии утильсбора на рост энерготарифов

https://static.news.ru/photo/c27eb8f6-7688-11eb-835a-96000091f725_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Данные о влиянии утильсбора на оборудование для угледобычи на стоимость тепла и электроэнергии в 2021 году не соответствуют действительности, заявил руководитель Минэнерго РФ Николай Шульгинов. Кроме того, в пресс-службе ведомства отметили, что тарифы на электроэнергию для населения России в 2021-м вырастут не более чем на 5%.

Накануне газета «Известия» сообщила, что тепловая и электроэнергия в России может подорожать из-за роста утилизационного сбора на технику для добычи угля в 2021 году. По данным СМИ, повысить утильсбор на специализированную технику (такую как бульдозеры и экскаваторы), а также на автомобили намерено в 2021 году правительство РФ. Пересмотр его ставок повлечёт за собой рост себестоимости угля, а это станет ещё одним фактором для роста тарифов на отопление, а в некоторых субъектах РФ — на электроэнергию. По мнению экспертов, такое подорожание негативно отразится на экономике страны и ускорит инфляцию.

Необходимо отметить, что конечные цены на электроэнергию для прочих (не население) потребителей имеют в составе регулируемые составляющие (оплата услуг по передаче и сбыту электроэнергии — доля до 50%) и нерегулируемую (оплата производства электроэнергии), которая формируется на основе рыночных механизмов, — говорится на официальном сайте Минэнерго РФ.

Также в неценовом сегменте оптовых рынков возможные колебания себестоимости товаров угольных компаний учтут в долгосрочном тарифном регулировании в следующих периодах контроля.

Цены на электричество в РФ бьют рекорды. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке выросла до максимального значения за пять лет. Казалось бы, спрос из-за пандемии заметно упал и это должно было бы сбить цену. Однако рыночному механизму на этот раз помешали нерыночные надбавки. В европейской части России и на Урале одноставочные цены на оптовом рынке поднялись на 3,4%, в Сибири рост составил 0,6%. Вместе с тем цены на мощность за прошлый год подскочили выше инфляции: в первой ценовой зоне сразу на 14,3%, а во второй — на 7,1, писал NEWS.ru.