Минэнерго РФ: не все страны ОПЕК+ выполнят сделку на 100%

https://static.news.ru/photo/8eaa73be-8f8c-11ea-a1a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не все страны ОПЕК+ смогут выполнить сделку по сокращению добычи нефти на 100%, однако условия на рынке будут стимулировать участников соглашения снижать добычу. Об этом сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

Главный фактор, который влияет на поведение сторон и на их дисциплину, — понимание неминуемого наказания за отсутствие действий. Наказание в нынешней ситуации — это новый коллапс рынка. В нём не заинтересован никто. Наверно, не у всех получится на 100% выполнить сделку, потому что мы знаем, что в ряде стран большое присутствие международных компаний, которые имеют более 50% добычи, — рассказал чиновник в интервью на онлайн-ресурсах Фонда «Росконгресс».

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ в мае сократят добычу нефти лишь на 70% от запланированных объёмов. Такой прогноз дали в Институте энергетики и финансов. Там подсчитали, что даже при помощи других государств мировое производство сырья в последний месяц весны снизится лишь на 6,2 млн баррелей в сутки от уровня первого квартала. Опрошенные эксперты полагают, что выход на полное сокращение может занять целый месяц и лишь частично компенсирует гигантское падение спроса на нефть. В этой ситуации на заметный рост сырьевых котировок можно не рассчитывать.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.