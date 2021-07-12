Минэнерго РФ назвало равновесную цену нефти при восстановлении рынка

равновесной ценой на нефть при условии полного востановления добычи на рынке будет диапазон $55-60 за баррель. Об этом в интервью «Известиям» заявил заместитель министра энергетики России Павел Сорокин.

Если не будет потрясений, мы считаем, что цена равновесия находится в диапазоне 55-60 долларов, — сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что следующее заседание стран ОПЕК+ пройдёт 4 октября. В настоящее время страны — участницы соглашения договорились придерживаться принятого в июле плана по увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Также стало известно, что себестоимость добычи нефти в России выросла более чем вдвое. Так, в апреле — июне текущего года она поднялась в 2,2 раза (с 9,246 тысячи до 20,379 тысячи за тонну) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и оказалась самой затратной как минимум за последние 10 лет.