Минэнерго разработало антикризисный план для ТЭК в условиях санкций

Минэнерго разработало антикризисный план для топливно-энергетического комплекса в условиях санкций. Ключевые меры поддержки нефтяников касаются снижения налогов и продления сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов. В электроэнергетике компаниям с госучастием позволят отказаться от дивидендов по итогам 2021 года в пользу исполнения инвестпрограмм. Однако всё это грозит срывом планов по декарбонизации до 2050 года, пишет «Коммерсант».

Наиболее объёмный комплекс мер поддержки Минэнерго разработало для сектора электроэнергетики, несмотря на то что существенных санкций против отрасли пока не ввели. Так, в ведомстве предлагают установить особый режим начисления штрафов за задержку ввода объектов по программе модернизации старых ТЭС. Подразумевается ли под этим полная отмена штрафов, в министерстве не уточнили.

Энергокомпаниям с госучастием предлагается разрешить направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов, также закрепляется возможность докапитализации компаний «Россети» и «РусГидро» на 82,6 млрд рублей и 34,4 млрд рублей соответственно. Кроме того, Минэнерго предлагает на два года продлить сроки модернизации НПЗ по заключённым соглашениям с нефтекомпаниями, временно освободить компании от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на бирже и легализовать продажу алкоголя на заправках, что позволит повысить доходы АЗС.

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселёв находит меры в части электроэнергетики несбалансированными и никак не связанными с текущими сложностями. В свою очередь аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр считает, что предлагаемые решения станут огромным подспорьем для сектора, отвечая на все основные угрозы — от инфляции до форс-мажоров на перспективных стройках. Поставленная цель сохранения инвестиций, по его мнению, выглядит вполне достижимой, учитывая крепкое финансовое положение сектора.

Ранее комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель, от которых зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания. Эксперты отметили, что такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются, что госрегулирование цен лишит отрасль инвестиций и может спровоцировать дефицит. По их словам, вместо этого следовало бы снизить акцизы и дать АЗС возможность зарабатывать на нетопливном бизнесе, сняв запрет на продажу алкоголя на заправках.