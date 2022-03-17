Минэнерго разработало антикризисный план для ТЭК в условиях санкций

Минэнерго разработало антикризисный план для топливно-энергетического комплекса в условиях санкций. Ключевые меры поддержки нефтяников касаются снижения налогов и продления сроков модернизации нефтеперерабатывающих заводов. В электроэнергетике компаниям с госучастием позволят отказаться от дивидендов по итогам 2021 года в пользу исполнения инвестпрограмм. Однако всё это грозит срывом планов по декарбонизации до 2050 года, пишет «Коммерсант».
Наиболее объёмный комплекс мер поддержки Минэнерго
Энергокомпаниям с госучастием предлагается разрешить направлять прибыль за 2021 год на реализацию инвестпрограмм без выплаты дивидендов, также закрепляется возможность докапитализации компаний «Россети» и «РусГидро» на 82,6 млрд рублей и 34,4 млрд рублей соответственно. Кроме того, Минэнерго предлагает на два года продлить сроки модернизации НПЗ по заключённым соглашениям с нефтекомпаниями, временно освободить компании от ответственности за невыполнение нормативов продаж топлива на бирже и легализовать продажу алкоголя на заправках, что позволит повысить доходы АЗС.
Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселёв находит меры в части электроэнергетики несбалансированными и никак не связанными с текущими сложностями. В свою очередь аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Скляр считает, что предлагаемые решения станут огромным подспорьем для сектора, отвечая на все основные угрозы — от инфляции до форс-мажоров на перспективных стройках. Поставленная цель сохранения инвестиций, по его мнению, выглядит вполне достижимой, учитывая крепкое финансовое положение сектора.
Ранее комитет Госдумы по промышленности и торговле направил в кабмин поправки в законодательство, позволяющие ему устанавливать предельные цены на бензин и дизель, от которых зависит себестоимость социально значимых товаров и продуктов питания. Эксперты отметили, что такая мера может предотвратить резкие перепады цен на топливо, но представители бизнеса опасаются, что госрегулирование цен лишит отрасль инвестиций и может спровоцировать дефицит. По их словам, вместо этого следовало бы снизить акцизы и дать АЗС возможность зарабатывать на нетопливном бизнесе, сняв запрет на продажу алкоголя на заправках.