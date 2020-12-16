Минэнерго рассказало о потенциале России по добыче газа

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Российский потенциал по добыче газа составляет около 1 трлн куб.м. газа в год, сжиженного природного газа (СПГ) — 120-140 млн тонн. В 2019 году добыча газа в России составила 737,8 млрд кум.м, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.

По его словам, среди перспективных направлений развития экономики страны также находится газохимия. Так, недавно у президента РФ Владимира Путина прошло совещание по нефтегазохимии, в ходе которого был отмечен потенциал данного направления.

Сорокин считает, что в ближайшие 25-30 лет спрос на газ не будет снижаться, а только увеличиваться из-за низкого углеродного следа.

Благодаря тому, что след CO2 у газа самый маленький, это означает, что в ближайшие 25-30 лет мы не ждём снижения потребления газа. По нашим прогнозам он будет только расти, — сообщил он в рамках форума «Газ России 2020».

Замминистра отметил, что во многом спрос будет удовлетворён за счёт сжиженного природного газа — в следующие 15-17 лет рынок СПГ может вырасти на 200 млн тонн. Это указывает на то, что рынок газа пока ещё «не полностью глобален», однако будет стремиться к этому.

Также Соркин отметил, что на рынке ожидается обострение конкуренции, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия имеет внушительные запасы углеводородов, поэтому отказ от нефти и газа и переход на альтернативные источники энергии для неё не очень актуален. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов.