https://static.news.ru/photo/126cf1a2-d0bd-11e9-a08f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

Новые меры поддержки нефтеперерабатывающей отрасли, одобренные правительством РФ, позволят сделать рентабельным ввод более 40 млн тонн новых мощностей глубокой переработки. Это принесёт в перерабатывающий сегмент более 150 млрд рублей дополнительных инвестиций.

Об этом ТАСС рассказал замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По словам чиновника, стимулирующие меры также позволят добиться прироста выхода светлых нефтепродуктов на 10% и роста ВВП за счёт выпуска энергоресурсов с более высокой добавленной стоимостью.

Сорокин признался, что хотя в сегменте переработки и удалось частично провести обновление мощностей, для части заводов модернизация перестала быть экономически привлекательной, потому что новые углубляющие установки не окупаются в текущих экономических условиях.

Как ранее сообщал News.ru, нефтяные компании Польши пока не могут рассчитать сумму компенсаций, которую Россия должна выплатить за поставку загрязнённого сырья по трубопроводу «Дружба», так как польские НПЗ продолжают нести расходы из-за инцидента.