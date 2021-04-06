Минэнерго прокомментировало рост цен на топливо

https://static.news.ru/photo/e27086cc-972a-11eb-808a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Минэнерго пришло к выводу, что розничные цены на газомоторное топливо формирует рынок в России, но оно существенно дешевле бензина и дизельного топлива. За март газомоторное топливо подорожало на 6,5% по сравнению с февралём.

Бензин прибавил 1,12%, газомоторное топливо стало лидером роста розничных цен среди непродовольственных товаров. Цены на него не подлежат госрегулированию, так как не относятся к продукции естественных монополий, пишет РИА Новости. Ценообразование на данный вид топлива носит исключительно рыночные принципы и складывается на основе соотношения спроса и предложения.

При всём прочем формирование цен на СУГ не зависит от пошлины, акцизов и демпфера, из-за чего оптовая цена становится зависимой почти на 100% от амплитуды колебаний внешних котировок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что средние потребительские цены на бензин в России выросли за последние семь дней на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.