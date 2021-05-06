Минэнерго предложило способ сократить сроки газификации деревень

Упрощение процедуры подачи заявок на подключение и создание единого оператора газификации позволит существенно снизить срок работ по газификации населённых пунктов. Такое предложение сделал замминистра энергетики Павел Сорокин, сообщает ТАСС.
В большинстве регионов единым оператором по газификации
Возможность бесплатного подключения получит жилой дом площадью до 300 квадратных метров. Региональный оператор, в свою очередь, будет обязан построить газопровод до границы земельного участка.
Как сообщалось ранее, дорожная карта повышения газификации регионов появилась на сайте кабинета министров. Соответствующий план утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.