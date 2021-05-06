Минэнерго предложило способ сократить сроки газификации деревень

https://static.news.ru/photo/fc25fb04-aeb0-11eb-b82f-96000091f725_660.jpg Фото: PAO NOVATEK/Instagram.com/Global Look Press

Упрощение процедуры подачи заявок на подключение и создание единого оператора газификации позволит существенно снизить срок работ по газификации населённых пунктов. Такое предложение сделал замминистра энергетики Павел Сорокин, сообщает ТАСС.

В большинстве регионов единым оператором по газификации станет «Газпром», подведение газопровода до участка сделают бесплатным. Заявку на подключение можно будет подать в режиме «одного окна» МФЦ или газораспределительной организации. Все эти меры позволят снизить сроки газификации в два раза, считает Сорокин.

Возможность бесплатного подключения получит жилой дом площадью до 300 квадратных метров. Региональный оператор, в свою очередь, будет обязан построить газопровод до границы земельного участка.

Как сообщалось ранее, дорожная карта повышения газификации регионов появилась на сайте кабинета министров. Соответствующий план утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин.