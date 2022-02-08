Минэнерго предложило перевести на водород каждый десятый автобус

Минэнерго предложило к 2030 году перевести 10% городского и междугородного пассажирского транспорта на водород. Параллельно в стране предстоит развивать водородную заправочную инфраструктуру, об этом говорится в проекте развития водородной отрасли, которую разработало Российское энергетическое агентство, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что в Минэнерго рассказали о направлении проекта на согласование в профильные ведомства. Документ должен быть внесён в правительство до 10 марта.

Преимуществом городского автобуса на водородном топливе по сравнению с электробусом должны стать более быстрая заправка и увеличенный ход без подзарядки. Однако эксперты обращают внимание на высокую стоимость водоробусов.

Так, представитель одного из главных поставщиков городского пассажирского транспорта в регионы — Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК; подведомственна Минтрансу) считает задачу заменить даже 10% автобусов на водоробусы к 2030 году нереалистичной.

По предварительным оценкам, стоимость водоробусов окажется неподъёмной для большинства российских регионов, даже без учёта стоимости заправочной инфраструктуры, — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что в регионах предпочитают закупать автобусы на газомоторном топливе, поскольку цена на них не превышает 15% от примерной стоимости одного водоробуса. По данным ГТЛК, в настоящее время автобусы стоят около 13,5 млн рублей. В таком случае, за один водоробус придётся заплатить 90 млн рублей.

Ранее стало известно, что решение испытать в Москве автобусы на водородном топливе является преждевременным из-за вопроса безопасности и дороговизны подобного транспорта. Такое мнение в сентябре 2021 года высказал автоэксперт Андрей Ломанов. Как заявил специалист, он сомневается, что водоробусы, представленные ранее заводом КамАЗ, будут приносить деньги. По его мнению, какое-то время это будет абсолютно убыточный транспорт.