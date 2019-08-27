https://static.news.ru/photo/296b2eae-c8e9-11e9-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Условия реализации проектов на шельфе Арктики должны быть изменены, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, подобные инициативы следует обеспечить налоговыми льготами.

По мнению чиновника, нововведения позволят «повысить доходность» и привлечь инвестиции, пишет ТАСС .

Наше предложение заключается в том числе и в том, чтобы перевести эти проекты, которые сегодня на арктическом шельфе в перспективе могут реализовываться, в четвёртую категорию [сложности], — объяснил руководитель ведомства.

Частные компании могут допустить к разработке арктического шельфа только в объёме не более нераспределённых 10% лицензий. Об этом стало известно по итогам совещания вице-премьеров Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Сейчас в данном регионе работают только корпорации «Роснефть» и «Газпром».

Ранее News.ru сообщал, что РФ применит новые технологии при разработке полезных ископаемых в международных районах Атлантики и Тихого океана. Министерство промышленности и торговли РФ намерено модернизировать геологоразведку, которую ведут отечественные буровики в этих регионах мира. Ведомство обещает выделить 50 млн рублей на обновление методик по поиску рудных скоплений, спрятанных на океаническом дне, а также позаботится о моделях новых судов для специалистов.