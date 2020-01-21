Министерство энергетики РФ предложило вдвое снизить норму попутного газа (ПНГ), которую разрешено сжигать без штрафа. Соответствующее предложение содержится в письме замминистра энергетики Павла Сорокина в Министерство финансов.
Дело в том, что Минфин выступает за введение нового налога для нефтяников на ПНГ. В Минэнерго с этим не согласны. Как пояснил Сорокин в своём письме, снижение нормы на сжигание будет гораздо сильнее стимулировать переработку ПНГ, чем налог на его добычу.
На данный момент добытчики нефти получают штраф, если полезно использовано менее 95% ПНГ. Минэнерго хочет повысить этот уровень до 97,5%, то есть выступает за введение штрафов на сжигание более 2,5% газа.
В письме замминистра, копия которого
Если повысить целевой уровень утилизации, то нефтедобытчикам станет выгодно перерабатывать ПНГ в продукцию с высокой добавленной стоимостью и одновременно снижать экологический ущерб.
Эти изменения не окажут негативного демотивирующего эффекта на структуру использования ПНГ, при этом 2,5% извлечённого ПНГ, ранее сжигаемого на факельных установках, могут быть направлены на переработку, — поясняет в письме Сорокин.
Минэнерго также не согласен с идеей Минфина ввести с 2023 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ. В ведомстве пояснили, что данная мера приведёт только к росту себестоимости готовой продукции высоких переделов, пересмотру отраслевых инвестпрограмм, в том числе к отказу от проектов по использованию ПНГ.
Как писал NEWS.ru, ранее Сорокин рассказал о том, как осуществляется транзит российской нефти по территории Белоруссии.
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