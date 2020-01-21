https://static.news.ru/photo/e70c74e8-3c1d-11ea-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom-neft. ru/Global Look Press

Министерство энергетики РФ предложило вдвое снизить норму попутного газа (ПНГ), которую разрешено сжигать без штрафа. Соответствующее предложение содержится в письме замминистра энергетики Павла Сорокина в Министерство финансов.

Дело в том, что Минфин выступает за введение нового налога для нефтяников на ПНГ. В Минэнерго с этим не согласны. Как пояснил Сорокин в своём письме, снижение нормы на сжигание будет гораздо сильнее стимулировать переработку ПНГ, чем налог на его добычу.

На данный момент добытчики нефти получают штраф, если полезно использовано менее 95% ПНГ. Минэнерго хочет повысить этот уровень до 97,5%, то есть выступает за введение штрафов на сжигание более 2,5% газа.

В письме замминистра, копия которого есть у РБК и подлинность которого подтвердил источник федерального уровня, отмечено, что в 2018 году штрафы за сжигание ПНГ сверх нормы принесли региональным бюджетам более 385 млн руб. Общая сумма составила 405,6 млн руб.

Если повысить целевой уровень утилизации, то нефтедобытчикам станет выгодно перерабатывать ПНГ в продукцию с высокой добавленной стоимостью и одновременно снижать экологический ущерб.

Эти изменения не окажут негативного демотивирующего эффекта на структуру использования ПНГ, при этом 2,5% извлечённого ПНГ, ранее сжигаемого на факельных установках, могут быть направлены на переработку, — поясняет в письме Сорокин.

Минэнерго также не согласен с идеей Минфина ввести с 2023 года налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на попутный нефтяной газ. В ведомстве пояснили, что данная мера приведёт только к росту себестоимости готовой продукции высоких переделов, пересмотру отраслевых инвестпрограмм, в том числе к отказу от проектов по использованию ПНГ.

Как писал NEWS.ru, ранее Сорокин рассказал о том, как осуществляется транзит российской нефти по территории Белоруссии.