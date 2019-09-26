https://static.news.ru/photo/c527a9f6-b4af-11e9-a93c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Министерство энергетики РФ предложила оказать поддержку переработке сжиженных углеводородных газов за счёт введения исходя из базовой цены на нефть в $60 за баррель и курса доллара в 66 рублей обратного акциза для СУГ до 7,3 тысячи рублей за тонну.

Письмо с идеей замглавы ведомства Павел Сорокин направил вице-премьеру Дмитрию Козаку.

По данным Минэнерго, общие расходы на реализацию могут достичь 55-60 рублей в год. Эти деньги предлагается брать из тех 350 млрд рублей, которые Минфин получит за счёт бессрочного продления повышенного НПДИ для нефтяников.

Сорокин также отметил, что после введения обратного акциза около половины объёма переработки нафты может быть заменено на СУГ. Это может дать бюджету примерно 18 млрд рублей в год благодаря доходам от экспорта освободившейся нафты и уменьшению платежей по обратному акцизу на это сырье, передаёт « Коммерсант ».

Как писал News.ru, ранее в американском Минэнерго заявили, что Россия в 2050 году вернёт себе первенство по добыче нефти, которое она уступила США в 2018 году. При этом РФ безнадёжно отстанет от Штатов по производству газа.