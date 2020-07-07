Минэнерго поручило нефтяникам нарастить продажи бензина

Минэнерго предписало нефтяным компаниям «в возможно короткий срок» нарастить продажу дизельного топлива и бензина на бирже. Речь идёт об увеличении продаж не менее чем на 3% к аналогичному периоду 2019 года.
Как
Минэнерго считает, что нехватку топлива на бирже может провоцировать покупка компаниями нефтепродуктов в основную торговую сессию, то есть они и продают топливо на рынок, и закупают его для собственных сетей АЗС. Так, «Татнефти» и ННК рекомендовали покупать топливо для своих заправок только в дополнительную торговую сессию, когда цена на товар уже установлена в ходе основной сессии.
По данным Росстата, средняя розничная стоимость бензина в России в июне выросла на 0,7%. Это практически втрое больше, чем за предыдущие пять месяцев, ведь с начала 2020 года общая прибавка составила 0,9%. В третью неделю июня топливо подорожало сразу на 13 копеек, правда, затем динамика снизилась до 5 копеек. На данный момент литр бензина в среднем стоит 45,18 рубля.
Основная причина ускоренного роста цен на АЗС — резкое подорожание бензина в опте, считают эксперты. На прошлой неделе его биржевая стоимость выросла до рекордных отметок.
Ранее стало известно, Минэнерго и другие профильные министерства отвергли предложения Независимого топливного союза о переходе к рыночному регулированию цен. Направленные правительству предложения касались трёх блоков возможных мер — экономических (например, снижение НДС), эксплуатационных и, главное, ценовых — приостановка действия демпфируюшего механизма и переход к рыночному регулированию стоимости топлива.
Демпфер обеспечивает стабильность цен на внутреннем рынке как при росте, так и при падении мировых котировок нефти и нефтепродуктов. Когда экспортные цены превышают установленную правительством условную стоимость горючего в России, нефтяные компании получают компенсацию от государства при поставках топлива на внутренний рынок. В обратном случае уже нефтяники вынуждены платить в бюджет. В результате, когда во всём мире нефть, а вместе с ней с нефтепродукты дорожали, демпфер позволял не поднимать цены внутри России. Зато когда сырьевые котировки резко упали, цены на бензин в Европе снизились, а в России — нет.
Ранее NEWS.ru приводил мнение экспертов, которые считают, что если правительство не примет необходимые меры, включающие снижение налоговой нагрузки на отрасль, то стоимость бензина на российских АЗС может серьёзно вырасти.
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