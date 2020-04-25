Минэнерго ожидает восстановления спроса на нефть

https://static.news.ru/photo/4a3b0aae-87b2-11ea-a43d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андронов Алексе/ТАСС

Министр энергетики Александр Новак прокомментировал снижение цен на нефть. По его словам, в ведомстве ждут постепенного восстановления спроса на углеводороды.

Он уверен, что это произойдёт во второй половине 2020 года.

Никогда ещё мир не сталкивался с тем, чтобы на 20–30% падал спрос в нефтяной отрасли. Когда идут колебания на десятки процентов, это ненормально, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Странам нужно пройти пик снижения спроса и не заполнить хранилища, так как при их заполнении произойдёт коллапс, заключил глава ведомства.

Как писал NEWS.ru, российский Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов. Средства для этого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Сокращение доходов от нефтегазового экспорта вызвано обвалом цен на нефть.