Минэнерго ожидает достижения целей сделки ОПЕК+ к концу года

https://static.news.ru/photo/1d6b992a-b18e-11ea-a56b-fa163e074e61_660.jpg Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр энергетики Александр Новак рассказал об исполнении условий сделки ОПЕК+. По его словам, договорённости могут достичь целей уже к концу 2021 года.

В результате рынок станет сбалансированным, а остатки нефти снизятся до среднего значения за пять лет. Он отметил, что страны, не вошедшие в сделку, сократят добычу топлива на 3,5 млн баррелей в сутки.

Оценки по результатам у стран — участниц соглашения и секретариата ОПЕК сходятся, добавил он в эфире телеканала «Россия 24». Баланс спроса и предложения должен выровняться в течение нескольких месяцев.

Мы близки к тому, чтобы выйти на баланс спроса и предложения в конце июня, может быть, в начале июля. Мы наблюдаем продолжающийся рост спроса и снятие антикризисных мер, режима самоизоляции, — заключил Новак.

Как писал NEWS.ru, ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года. Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

После этого США помогли российским нефтяникам пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent. Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы.