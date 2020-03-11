Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, сколько стоит добыча нефти в России. Он назвал цену за баррель.
По его словам, операционные и капитальные затраты компаний составляют от $9 до $20 в зависимости от конкретного проекта,
При этом, как писал NEWS.ru, он считает справедливой и равновесной ценой на нефть в текущих условиях $45-$55 за баррель. По его словам, такая стоимость энергоресурса позволила бы нефтедобытчикам осуществлять успешные инвестиции в различные проекты и обеспечивать восполнение нефтедобычи.
Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после неудачных переговоров о сделке ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии, обновив минимумы за последние четыре года. Стоимость нефти марки Brent в этот день опускалась ниже $32 за баррель. В последующие дни цена незначительно выросла — во второй половине дня 11 марта стоимость барреля Brent колебалась в районе $35-$36
Добавьте наши новости в избранные источники