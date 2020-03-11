https://static.news.ru/photo/ee213fd8-63c9-11ea-8f70-fa163e074e61_660.jpg Павел Сорокин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин рассказал, сколько стоит добыча нефти в России. Он назвал цену за баррель.

По его словам, операционные и капитальные затраты компаний составляют от $9 до $20 в зависимости от конкретного проекта, передаёт Reuters.

При этом, как писал NEWS.ru, он считает справедливой и равновесной ценой на нефть в текущих условиях $45-$55 за баррель. По его словам, такая стоимость энергоресурса позволила бы нефтедобытчикам осуществлять успешные инвестиции в различные проекты и обеспечивать восполнение нефтедобычи.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30% после неудачных переговоров о сделке ОПЕК+ и действий Саудовской Аравии, обновив минимумы за последние четыре года. Стоимость нефти марки Brent в этот день опускалась ниже $32 за баррель. В последующие дни цена незначительно выросла — во второй половине дня 11 марта стоимость барреля Brent колебалась в районе $35-$36