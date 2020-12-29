Минэнерго объявило об оптимизации структуры

https://static.news.ru/photo/c3d84570-4b48-11eb-9e87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Структура Министерства Энергетики будет оптимизирована с 1 января 2021 года. Упразднится ряд департаментов, ещё несколько подразделений будут объединены.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в связи с соответствующим распоряжением правительства будет сокращена штатная численность за счёт вакантных должностей, сокращение составит 5%. Сотрудникам, которых затронет реорганизация, им предложат должности государственной гражданской службы.

Сокращение штатной численности на 5% происходит за счёт вакантных должностей (в данный момент в Минэнерго России вакантно порядка 17% должностей). Сотрудникам, которых затронет реорганизация структуры, будут предложены соответствующие должности государственной гражданской службы согласно требованиям законодательства Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Отмечается, что также сократят две должности заместителя министра. Вопросы, которые они курируют, будут распределены между другими заместителями.

Ведомство сообщает об упразднении департаментов проектного управления и обеспечения деятельности министерства, корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК, мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК. Отмечается, что функционал этих подразделений будет распределён по другим департаментам — они увеличатся до установленных нормативов, не менее 40 человек.

Что касается дальнейшей оптимизации, то министерство уведомляет об объединении ряда департаментов. Это подразделения переработки, добычи и транспортировки газа, а также департаменты угольной и торфяной промышленности и международного сотрудничества.

Ранее NEWS.ru писал, что российский потенциал по добыче газа составляет около 1 трлн куб. м газа в год, сжиженного природного газа (СПГ) — 120–140 млн тонн. В 2019 году добыча газа в России составила 737,8 млрд куб. м, сообщил замминистра энергетики Павел Сорокин.