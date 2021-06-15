В Минэнерго прокомментировали рекордные цены на дизельное топливо

В Министерстве энергетики России заявили, что динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. Об этом сообщает ТАСС.
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Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены, — подчеркнули в ведомстве.
При этом на рынок оказывают влияние такие макроэкономические факторы, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР.
Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну.