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Экономика

В Минэнерго прокомментировали рекордные цены на дизельное топливо

10:06, 16 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Министерстве энергетики России заявили, что динамика розничных цен на дизельное топливо сохранится в пределах инфляции. Об этом сообщает ТАСС.

Там пояснили, что объём предложения дизельного топлива на внутреннем рынке страны в два раза превышает объём потребления, поэтому резкого подорожания сырья не будет. В министерстве подчеркнули, что нехватка топлива на АЗС в принципе исключена.

Минэнерго России держит на контроле выполнение графика ремонтов НПЗ, в связи с чем риски даже локального недостатка топлива также исключены, — подчеркнули в ведомстве.

При этом на рынок оказывают влияние такие макроэкономические факторы, как изменение мировых цен на нефть и экспортных цен на рынках Европы и АТР.

Ранее сообщалось, что цены на дизельное топливо выросли до рекордных показателей в России и составили 52,6 тысячи рублей за тонну.

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