Минэнерго не исключило переход на рублёвые расчёты за экпорт электроэнергии

Министерство энергетики России не исключает возможности перевести экспорт электроэнергии на рублёвую оплату, однако окончательное решение остаётся за компанией «Интер РАО», её поставщиком, сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление замминистра энергетики Павла Сниккарса. Он отметил, что для реализации этой идеи, необходимо для начала определиться с принципами расчёта и возможностей.

Пусть коллеги определяются с точки зрения принципов расчета и возможностей, это хозяйственные взаимоотношения. Пусть самостоятельно посмотрят и решат, как правильно это сделать. Мы пока в части экспорта электроэнергии над этой темой не думали, — сказал Сниккарс.

Накануне газета The Guardian сообщила о том, что в крупных городах Великобритании прошли акции протеста против роста цен на электроэнергию и газ.

Ранее пресс-служба премьер-министра Великобритании сообщила, что Борис Джонсон совместно с лидерами США, ФРГ, Франции и Италии провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили сокращение энергозависимости от России. Британский лидер при этом подчеркнул, что страны Запада не должны ослаблять меры, применяемые против РФ в связи с ситуацией на Украине.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.