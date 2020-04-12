Минэнерго обсудит снижение производства с нефтяниками России

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Переговоры о снижении добычи нефти внутри России не должны затянуться — Министерство энергетики проведёт собрание с нефтяниками на грядущей неделе, заявил глава ведомства Александр Новак.

По словам министра, после подписания прошлого соглашения ОПЕК+ российские компании снизили добычу пропорционально объёмам производства, но в 2020 году Минэнерго согласится обсудить и другие варианты.

Каждая компания самостоятельно скорректирует свои производственные программы, и в этом смысле они смогут оперативно реализовать те квоты, которые взяла на себя страна. Я не думаю, что это займет много времени, — цитирует Новака ТАСС.

Как писал NEWS.ru, 24 страны заключили новую сделку ОПЕК+ 12 апреля, чтобы восстановить баланс после мартовского обрушения цен. Россия стала одним из ключевых участников сделки, согласившись добывать 8,5 миллиона баррелей вместо 11 миллионов.