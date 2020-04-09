Минэнерго Азербайджана: ОПЕК+ до мая нужно убедить Мексику войти в сделку

https://static.news.ru/photo/abe20f90-7b1f-11ea-abf5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Страны ОПЕК+ до 1 мая 2020 года могут договориться с Мексикой по поводу её участия в новой сделке по сокращению добычи нефти. Об этом заявила руководитель пресс-службы министерства энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Новая декларация по сотрудничеству, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу 1 мая. Поэтому у участников сделки по новому сокращению добычи нефти ещё есть время для того, чтобы договориться с Мексикой по её присоединению к соглашению, - цитирует «Интерфакс-Азербайджан» представителя ведомства.

Она напомнила, что во время переговоров власти Мексики не согласились на поэтапное снижение добычи нефти на 400-320-240 тысяч баррелей в сутки. Однако, несмотря на этого, после 11 часов обсуждения была принята новая декларация о сотрудничестве с условием, что эта североамериканская страна согласится на поэтапное снижение.

Алиева также сообщила, что в число государств, не присоединившихся к новой декларации, вошли Бразилия и Канада.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ОПЕК+ завершили переговоры по сокращению добычи нефти на 10 млн б/с. Дебаты длились десять часов. В ближайшее время по итогам переговоров будет выпущено заявление. Участники встречи договорились о сокращении нефтедобычи на ближайшие два месяца, но при этом Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.