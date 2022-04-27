Минэкономразвития заявило о падении ВВП на 8,8% по итогам года «Ведомости»: Минэкономразвития заявило о падении ВВП на 8,8% по итогам года

Минэкономразвития РФ ожидает падение экономики РФ в 2022 году на уровне 8,8% с последующим ростом на 1,3% в 2023 году, на 4,6% в 2024 году и на 2,8% в 2025 году. Инфляция в 2022 году составит более 20%, в 2023 и 2024 году этот показатель составит 6,2% и 4% соответственно, пишут «Ведомости» со ссылкой на базовый сценарий прогноза социально-экономического развития, представленный министерством.

В консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития ожидает падения ВВП в 2022 году на 12,4% с продолжением снижения на 1,1% в 2023 году. Среднегодовая цена на нефть при этом составит $82,6 за баррель в 2022 году, $75,2 в 2023 году, $67,7 в 2024 году и $61,2 в 2025 году. Среднегодовой курс доллара ожидается на уровне 81,4 рубля в 2022 году, 83 рубля в 2023 году, 85,2 рублей в 2023 году, 86,9 рублей в 2025 году.

На совещании комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций было отмечено, что восстановление экономики не будет быстрым, хотя принятые меры позволили стабилизировать ситуацию «в моменте» и охладить инфляцию. Эксперты также считают, что восстановление экономики окажется продолжительным и возвращение к траектории развития конца 2021 года займет четыре-пять лет.

По словам источника газеты, Минфин предложил скорректировать ряд параметров макропрогноза, посчитав цены на нефть Urals и курс рубля излишне оптимистичными, а премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доработать документ и представить окончательную версию прогноза в правительство в течение двух недель.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence заявили, что России потребуется 10 лет на то, чтобы восстановить экономику до уровня 2021 года на фоне западных санкций. По их мнению, Украине для этого понадобится пять лет. По данным прогноза, падение ВВП России в 2022 году составит 11,1%, а к 2023 году Россия сможет замедлить уменьшение ВВП до 1,9%. Рост ожидается в России только в 2024 году и составит 1,6%. Инфляция в стране в 2022 году составит 17,8%, в 2023 году — 10%, в 2024 году — 7,5%, к 2026 году она сократится до 4,6%.