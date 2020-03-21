https://static.news.ru/photo/2e9b395a-6b64-11ea-9413-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Проект закона, касающийся права на приостановления процессов банкротства предприятий, разработан в оперативном режиме в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

На совещании у премьер-министра Михаила Мишустина глава ведомства отчитался о реализации задачи кабмина.

Оперативно реализуем ваше поручение по поводу моратория на банкротство, то есть приостановить эти процессы в связи со сложной ситуацией, — приводит слова Решетникова «Интерфакс».

Министр подтвердил, что «законопроект разработан, согласован и оперативно внесён». Кроме того, Решетников приветствовал решения Центробанка и отметил, что спрос сейчас будет не на новые кредиты, а на реструктуризацию старых.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин заявил, что правительство совместно с регулятором принимают меры для поддержки реального сектора экономики и малого бизнеса.