Минэкономразвития: ВВП России за год вырос на 4,6%

Минэкономразвития заявило, что за 2021 год ВВП России вырос на 4,6% по сравнению с предыдущим годом. При этом было компенсировано снижение на 2,7%, которое зафиксировали в 2020 году, говорится в докладе ведомства.

В декабре годовой рост ВВП сохранялся на высоких уровнях: 4,3% г/г (после 5,3% г/г в ноябре, 4,9% г/г в октябре и 4,3% г/г в 3 кв. 2021 г.), несмотря на высокую базу декабря 2020 года. В результате по отношению к соответствующему месяцу 2019 года экономический рост в декабре ускорился до 4,6% после 3,1% в ноябре, — отмечается в документе Минэкономразвития.

В 2021 году только одна крупная отрасль продемонстрировала спад. Речь о сельском хозяйстве, у которого снижение составило 0,9% после роста на 1,3% годом ранее. На восстановление экономики повлияли успехи, достигнутые в производственных отраслях и отраслях, которые направлены на потребительский спрос, указали в ведомстве.

Ранее стало известно, что объём внешнего долга РФ по состоянию на 1 января 2022 года составил $478,2 млрд. За 2021 год он увеличился на $11 млрд, сообщается на сайте Банка России. Иностранная задолженность органов государственного управления снизилась на $2,5 млрд из-за сокращения вложений нерезидентов в суверенные ценные бумаги. Внешняя задолженность банков с начала года выросла на $7,7 млрд.