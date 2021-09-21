Минэкономразвития ухудшило инфляционный прогноз по итогам года

Министерство экономического развития России ухудшило прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 5,8% с 5%, прогнозировавшихся в июле. При этом прогноз по росту инвестиций сохранён, а ожидания на 2022 год даже улучшились. Об этом заявил ТАСС замглавы Минэкономразвития Алексей Херсонцев.

Про инфляцию: в базовом варианте по итогам декабря ожидаем её на уровне 5,8%, в среднесрочном горизонте ожидаем её на уровне 4%, — сказал Херсонцев.

При этом министерство сохранило прогноз по росту инвестиций в основной капитал на уровне 4,5% в 2021 году, одновременно улучшив ожидания на 2022 год. В следующем году рост инвестиций в основной капитал повысится до 4,8%.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в четвёртом квартале текущего года инфляция начнёт снижение. Но в сентябре она будет находиться на пике показателей. Причём Набиуллина не исключила возможности резкого роста инфляции до конца месяца.