https://static.news.ru/photo/125893c4-c99c-11e9-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министерство экономического развития спрогнозировало курс доллара до 2024 года.

Действующий курс ЦБ — 66,4 рубля за доллар. По данным Минэкономразвития, к концу 2019 года курс доллара опустится до 65,8 рубля за доллар, к концу 2020 года — до 65,6 рубля. На конец 2021 года ведомство ожидает доллар на уровне 66,2 рубля, на конец 2022 года — 66,6 рубля, на конец 2023 года — 67 рублей, на конец 2024 года — 67,6 рубля.

Среднегодовой прогноз по доллару на 2019 год равняется в базовом сценарии 65,4 рубля за доллар, на 2020 год — 65,7 рубля, на 2021 год — 66,1 рубля, на 2022 год — 66,5 рубля, на 2023 год — 66,9 рубля, на 2024 год — 67,4 рубля, сообщает « Интерфакс ».

В консервативном варианте прогноза доллара на конец 2020 года ожидается на уровне 68,7 рубля, на конец 2021 года — 69,3 рубля, на конец 2022 года — 69,8 рубля, на конец 2023 года — 70,1 рубля, на конец 2024 года — 70,5 рубля.

Как ранее писал News.ru, россияне резко стали увеличивать свои накопления, причём хранить деньги всё больше граждан предпочитают в рублях. Норма сбережений во втором квартале достигла почти двухлетнего максимума, следует из комментария ЦБ. Население напугано участившимися разговорами о рецессии и возможном кризисе, ощущает падение доходов и рост закредитованности, поясняют аналитики. Вряд ли ситуация изменится в течение ближайшего года, предупреждают они.