Минэкономразвития РФ опровергло данные о резком падении доходов россиян

https://static.news.ru/photo/061fcc20-c05a-11ea-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные о резком падении доходов россиян не соответствуют действительности, считают в Минэкономразвития РФ, поскольку потребительский спрос демонстрирует рост с мая.

Как сообщает РИА Новости, ведомство на своем сайте опровергло данные исследования, проведённого в июне СК «Росгосстрах жизнь» и научно-техническим центром «Перспектива». По заявлению социологов, 45% респондентов заявили, что их среднемесячный доход не превышает 15 тысяч рублей, тогда как в конце февраля эта цифра составляла 38,1%.

Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост, — заявили в МЭР.

По данным ведомства, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд. Кроме того, в МЭР добавили, что Центробанк фиксирует по покупкам, сделанным по банковским картам замедление падения доходов россиян с начала мая.

Также в МЭР напомнили, что правительство многое сделало для сохранения доходов граждан — как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми.

Ранее сообщалось, что российское правительство заявило о планах возвращения к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год уже по итогам следующего года. Кроме того, министры уверены, что им удастся обеспечить повышение реальных доходов населения.

NEWS.ru писал, что эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.

Минэкономразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.