Минэкономразвития РФ опровергло данные о резком падении доходов россиян

Данные о резком падении доходов россиян не соответствуют действительности, считают в Минэкономразвития РФ, поскольку потребительский спрос демонстрирует рост с мая.
Как
Одним из основных индикаторов доходов населения является потребительский спрос, который с мая, по данным ФНС и ЦБ, показывает рост, — заявили в МЭР.
По данным ведомства, во второй половине июня потребительский спрос превысил уровень марта — 114,4 млрд рублей в период с 16-30 июня против 108 млрд. Кроме того, в МЭР добавили, что Центробанк фиксирует по покупкам, сделанным по банковским картам замедление падения доходов россиян с начала мая.
Также в МЭР напомнили, что правительство многое сделало для сохранения доходов граждан — как работающих, так и временно оставшихся без работы, семей с детьми.
Ранее сообщалось, что российское правительство заявило о планах возвращения к темпам устойчивого роста экономики не менее чем на 2,5% в год уже по итогам следующего года. Кроме того, министры уверены, что им удастся обеспечить повышение реальных доходов населения.
NEWS.ru писал, что эксперты спрогнозировали самое серьёзное падение доходов россиян с 1998 года. Снижение реальных доходов соотечественников составит 5,2%.
Минэкономразвития также прогнозирует падение доходов россиян, но оно, по данным ведомства, составит 3,8%. Глава министерства Максим Решетников уточнил, что во втором квартале 2020 года этот показатель упадёт на 6%, а без антикризисных мер его падение составило бы 7,5%.
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