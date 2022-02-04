Минэкономразвития предложило упростить ликвидацию недействующего бизнеса

В Минэкономразвития обсуждается проект поправок в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые упростят процедуру ликвидации недействующего бизнеса. Для этого нужно будет выполнить ряд условий, пишет РБК.

Сейчас для официального закрытия юрлица и ИП, у которых есть сотрудники, должны выполнить ряд условий и пройти несколько инстанций, на что, по словам юристов, может уйти от нескольких месяцев до полутора лет, и зачастую предпринимателю выгоднее «бросить» юрлицо и не проводить всех установленных законом процедур. В этом случае компанию ликвидирует сама налоговая служба, а учредители и руководители организаций могут быть привлечены в том числе к административной ответственности.

Теперь все административные задачи возьмёт на себя ФНС, которая также проверит наличие задолженностей, судебных запретов и незавершённых проверок. Для закрытия бизнеса в упрощённом порядке предпринимателю нужно будет подать заявление в ФНС лично, в электронном виде с помощью электронной подписи или через нотариуса.

В то же время для принятия положительного решения по этому вопросу должен быть выполнен ряд условий. Так, юрлицо должно быть включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, не являться плательщиком НДС или освобождаться от его исчисления и уплаты, не иметь каких-либо долгов или обязательств и не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. Также юрлицо должно не иметь недвижимого имущества и транспортных средств и не иметь записи в ЕГРЮЛ о недостоверности сведений.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отмечает, что бизнес давно ждал простой и чёткой процедуры ликвидации и новации в этом смысле можно только приветствовать. Его точку зрения разделяет и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Эксперт сервиса «Контур.Норматив» Наталья Балаева также назвала семь условий «упрощённой» ликвидации вполне оправданными и направленными на защиту заинтересованных лиц.

Ранее Минфин и Федеральная налоговая служба доработали законопроект о возможности ФНС блокировать имущество компании или индивидуального предпринимателя. Налоговая служба не сможет заблокировать счета компании, отобрать единственное жильё ИП или запретить крупному бизнесу распоряжаться продукцией и сырьём. Это исключение было разработано, чтобы не прерывать деятельность проштрафившегося предприятия.