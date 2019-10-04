https://static.news.ru/photo/a7ff6eec-e707-11e9-84e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа, который приведёт к единой практике порядок реализации изъятого имущества.

Как пишет газета « Коммерсант », Минэк предлагает конфискованные после судов вещи, а также водный транспорт реализовывать согласно уже существующим нормам продажи движимого имущества. Сейчас товары дороже 10 тысяч рублей продаются на электронном аукционе, а остальные — на прямых торгах первому пожелавшему их купить.

При этом реализация вещдоков до сих пор никак не урегулирована. Конфискат направляется для продажи или утилизации по прямому указанию того органа, который его изъял. В Минэкономразвития предлагают их продавать как через электронный аукцион, так и на прямых торгах.

При этом скоропортящееся имущество предлагается продавать напрямую независимо от его стоимости. Если же после снижения цены желающих не найдётся, его можно уничтожить или отправить на переработку без дополнительных экспертиз.

Как ранее писал News.ru, на выставке «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья» представили картины из коллекции, конфискованной у бывшей супруги экс-министра финансов Московской области Алексея Кузнецова Жанны Булах. В ходе расследования дела уголовного дела оперативники СК обнаружил 1357 предметов антиквариата. Их супруга экс-чиновника пыталась вывезти их в Финляндию.

По словам экспертов, выставленные произведения искусства — лишь малая часть собрания Кузнецова. Специалисты продолжают устанавливать подлинность полотен Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Марка Шагала и Александра Бенуа.