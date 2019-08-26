https://static.news.ru/photo/bfef6608-c833-11e9-b59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России в 2019 году с 1% до 0,1%. Такую информацию раскрыл глава ведомства Максим Орешкин.

Рост реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в этом году составит всего 0,1%, а в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности достигнет 1,5%, — цитирует Орешкина ТАСС .

В апреле Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года с 1,7 до 1,5% в годовом выражении. Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году тогда были сохранены на уровне 1%.

Как писал News.ru, Росстат зафиксировал рост бедности в России за первый квартал 2019 года. Согласно данным ведомства, 20,9 млн граждан получают ниже прожиточного минимума. Реальные располагаемые доходы жителей России сократились на 2,5%.

Как заявлял в июле глава Счётной палаты России Алексей Кудрин, прогноз Минэкономразвития, согласно которому реальные располагаемые доходы граждан РФ в 2019 году вырастут на 1%, выглядит оптимистично.