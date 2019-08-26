https://static.news.ru/photo/bfef6608-c833-11e9-b59f-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Министерство экономического развития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России в 2019 году с 1% до 0,1%. Такую информацию раскрыл глава ведомства Максим Орешкин.
Рост реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в этом году составит всего 0,1%, а в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности достигнет 1,5%, — цитирует Орешкина ТАСС.
В апреле Минэкономразвития пересмотрело прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения по итогам 2020 года с 1,7 до 1,5% в годовом выражении. Ожидания по росту реальных доходов в 2019 году тогда были сохранены на уровне 1%.