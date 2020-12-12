Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в размере 4,8%

Министерство экономического развития РФ ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам 2020 года, она ощутимо превысит целевой показатель. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам.
Мы ведём мониторинг, у нас для мониторинга подключён весь аппарат контрольно-кассовой техники. То есть мы видим прямо, где и какие цены есть, — сообщил Решетников.
По его словам, основной вклад в рост инфляции вносят цены на продовольственные товары.
Вы сказали: мы ведём мониторинг. А рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним, — заявил ему в ответ Путин.
Кадры с этого совещания
Как писал NEWS.ru, с 2021 года в России могут начать по-новому рассчитывать инфляцию. Об этом сообщается в презентации заместителя руководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко. Ведомство предполагает перейти на новый порядок расчёта потребительской инфляции, в соответствии с которым большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта будут объединены.
Сейчас более 1 тыс. сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчёта инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тыс. ценовых котировок. При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов.