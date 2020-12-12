Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в размере 4,8%

https://static.news.ru/photo/27083a22-3d3b-11eb-96e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство экономического развития РФ ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам 2020 года, она ощутимо превысит целевой показатель. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину глава ведомства Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам.

Мы ведём мониторинг, у нас для мониторинга подключён весь аппарат контрольно-кассовой техники. То есть мы видим прямо, где и какие цены есть, — сообщил Решетников.

По его словам, основной вклад в рост инфляции вносят цены на продовольственные товары.

Вы сказали: мы ведём мониторинг. А рост цен на сахар происходит в течение нескольких месяцев. Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим. Реально располагаемые доходы упали на 4,3%. А цены на сахар выросли на 71% с лишним, — заявил ему в ответ Путин.

Кадры с этого совещания показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как писал NEWS.ru, с 2021 года в России могут начать по-новому рассчитывать инфляцию. Об этом сообщается в презентации заместителя руководителя Росстата по цифровой трансформации Григория Остапенко. Ведомство предполагает перейти на новый порядок расчёта потребительской инфляции, в соответствии с которым большие данные от контрольно-кассовой техники (ККТ) и технологии искусственного интеллекта будут объединены.

Сейчас более 1 тыс. сотрудников Росстата в регионах вручную собирают данные о ценах для расчёта инфляции. Ежемесячно обследуются около 400 товаров и примерно 120 услуг, собираются 700 тыс. ценовых котировок. При новом методе количество ценовых котировок увеличится «до максимально возможного» — нескольких миллионов.