Минэкономразвития ответило на предложение о выходе России из ВТО

Минэкономразвития прокомментировало депутатскую инициативу о выходе России из ВТО. В ведомстве не знают о законопроекте, подготовленном депутатами от партии «Справедливая Россия — За правду», пишет ТАСС.

ВТО является единственной площадкой, на которой можно защитить наши интересы. Кроме того, выход России из ВТО будет негативно воспринят добросовестными участниками международной торговли, которые не присоединились к санкциям, — цитирует агентство слова неназванного собеседника в министерстве.

Также в Минэкономразвития напомнили, что с точки зрения самой ВТО антироссийские санкции незаконны.

Накануне депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола присоединения России к соглашению об учреждении ВТО. Свою инициативу депутаты объяснили как «ответ на санкционное давление и в качестве самозащиты».

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что из-за введения западных санкций российскую экономику ожидает период перенастройки всех процессов, это станет довольно существенной встряской. Глава Минэкономразвития добавил, что для России остаются открытыми многие рынки, отметив, что запас прочности экономики РФ велик.