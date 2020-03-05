https://static.news.ru/photo/eb24e582-5f00-11ea-9e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная торговая организация официально утвердила решение по спору между Москвой и Киевом об украинских вагонах. В Минэкономразвития РФ утверждают, что дело закончилось победой России.

Спор был инициирован Украиной в 2015 году и касался поставок вагонов и железнодорожного оборудования. Москва ввела ограничения на их импорт. При этом для украинской вагоностроительной промышленности Россия была крупнейшим рынком сбыта.

4 февраля 2020 года решение по этому делу вынес Апелляционный орган ВТО. В нём он частично поддержал апелляцию Украины и рекомендовал органу по разрешению споров ВТО потребовать от РФ привести ограничения на импорт в соответствие с требованиями международного соглашения по техническим барьерам в торговле. Вместе с тем апелляционный орган установил, что Киев не смог в полной мере доказать ошибочность предыдущего решения и подтвердить, что Москва неправомочно наложила ограничения.

Минэкономразвития, официально представляющее Россию в ВТО, утверждает, что решение апелляционного органа — это явная победа России. Как сообщила РБК директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Екатерина Майорова, в результате по существу Москве не придётся ничего менять на своём рынке.

Ранее NEWS.ru писал, что и Москва, и Киев остались довольны решением арбитражного суда Гааги в деле «Украина против РФ». Инстанция частично подтвердила свою юрисдикцию в споре двух стран. Спор касается прав государств в Чёрном море.