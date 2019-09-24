https://static.news.ru/photo/1a66a4da-debd-11e9-b12b-fa163e074e61_660.jpg Полина Бадасен Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Годовая инфляция в РФ в сентябре может оказаться ниже 3,9%. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.

На сентябрь может быть дефляция в целом по месяцу, да. И инфляция может опуститься до 3,9% [в годовом выражении], — цитирует её ТАСС .

Таким образом, инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, опустится ниже таргета ЦБ в 4% уже у текущем месяце.

Ранее News.ru писал, что ЦБ не исключил замедления инфляции ниже 4% до конца 2019 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век».