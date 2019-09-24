Годовая инфляция в РФ в сентябре может оказаться ниже 3,9%. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.
На сентябрь может быть дефляция в целом по месяцу, да. И инфляция может опуститься до 3,9% [в годовом выражении], — цитирует её
ТАСС.
Таким образом, инфляция, по прогнозу Минэкономразвития, опустится ниже таргета ЦБ в 4% уже у текущем месяце.
Ранее News.ru писал, что ЦБ не исключил замедления инфляции ниже 4% до конца 2019 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума АБР «Банки России — XXI век».