Минэкономразвития: иностранные компании уходят из-за проблем с логистикой

Большая часть иностранных компаний вернётся в Россию, как только перенастроит каналы поставок. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает KP.RU.

Значительная доля решений иностранных компаний о приостановке работы в РФ связана с логистическими проблемами, — уточнил министр.

Также он отметил, что финансовые рынки России по-прежнему в поисках «точки равновесия», на это потребуется время. По его словам, сейчас экономике РФ важно избежать спада экономической активности, чтобы иметь возможность быстро восстановиться. Кроме того, властям необходимо сохранить максимальную гибкость в ценообразовании, чтобы не допустить дефицита.

Ранее основатель Российской сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить модель ведения бизнеса и успех «Мaкдоналдса» в России вряд ли возможно, потому что компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возмoжностей не имеют.