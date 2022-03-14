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Экономика

Минэкономразвития: иностранные компании уходят из-за проблем с логистикой

Глава Минэкономразвития заявил, что причины ухода компаний из России связаны с логистикой
20:38, 14 марта 2022
Минэкономразвития: иностранные компании уходят из-за проблем с логистикой Фото: pixabay.com
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Большая часть иностранных компаний вернётся в Россию, как только перенастроит каналы поставок. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает KP.RU.

Значительная доля решений иностранных компаний о приостановке работы в РФ связана с логистическими проблемами, — уточнил министр.

Также он отметил, что финансовые рынки России по-прежнему в поисках «точки равновесия», на это потребуется время. По его словам, сейчас экономике РФ важно избежать спада экономической активности, чтобы иметь возможность быстро восстановиться. Кроме того, властям необходимо сохранить максимальную гибкость в ценообразовании, чтобы не допустить дефицита.

Ранее основатель Российской сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить модель ведения бизнеса и успех «Мaкдоналдса» в России вряд ли возможно, потому что компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возмoжностей не имеют.

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