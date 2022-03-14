Минэкономразвития: иностранные компании уходят из-за проблем с логистикой

Большая часть иностранных компаний вернётся в Россию, как только перенастроит каналы поставок. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает KP.RU.
Значительная доля решений иностранных компаний о приостановке работы в РФ связана с логистическими проблемами, — уточнил министр.
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Ранее основатель Российской сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что повторить модель ведения бизнеса и успех «Мaкдоналдса» в России вряд ли возможно, потому что компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возмoжностей не имеют.