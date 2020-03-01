https://static.news.ru/photo/eaee09e4-5c72-11ea-a7b5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что среднегодовая инфляции в России в 2020 году составит 2,6%.
По его словам, прогноз роста потребительских цен сохранён на уровне 3%.
Среднегодовой темп инфляции, как он сейчас складывается, скорее всего, будет ниже даже, мы ожидаем уровень 2,6% по среднегодовому уровню, — заявил Решетников на заседании комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, сообщает ТАСС.
NEWS.ru сообщал, что Министерство экономического развития спрогнозировало, что в первой половине 2020 года инфляция опустится до 2,2–2,3%. В Министерстве ожидают восстановления темпов роста потребительских цен.
Отмечается, что в России замедлились годовые темпы роста ВВП. В январе показатель роста снизился до 1,6%, а в декабре 2019 года он находился на отметке в 2,3%. В Минэкономразвития заявляли, что в январе темпы роста розничной торговли ускорились до 2,7% по сравнению с 1,9% в декабре. Годовая динамика улучшилась по продовольственным и непродовольственным товарам.