Минэкономразвития будет прогнозировать уровень бедности в России

Минэкономразвития планирует начать прогнозировать уровень бедности в России. Об этом в интервью «Известиям» сообщила замминистра Полина Крючкова.

По её словам, на сегодня и зменились подходы к определению прожиточного минимума и, соответственно, к измерению уровня бедности.

После того как мы определимся, какие показатели в наибольшей степени подходят для прогнозирования, мы, скорее всего, включим их в прогноз, — пояснила Крючкова.

Министерство в будущем планирует делать прогнозы по уровню бедности на постоянной основе. В прогнозах, помимо условного проведения черты уровня бедности, надо будет учитывать и другие факторы: как распределены доходы, какие категории граждан оказались по ту или иную сторону черты.

Ранее Росстат отметил снижение уровня бедности в III квартале текущего года, по-новому рассчитав показатели дохода населения. За чертой бедности в указанный период находились 16 млн россиян — это на 2,8 млн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчёте ведомства.