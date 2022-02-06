Минэкономики раскритиковало проект запуска системы «Безопасный город»

В Минэкономики раскритиковали законопроект МЧС о запуске в России АПК «Безопасный город», который должен объединить все городские и коммерческие системы безопасности страны на одной государственной платформе. Там полагают, что реализация проекта потребует чрезмерных расходов на оборудование и расширение каналов связи, а бизнесу грозит утечка данных, пишет «Коммерсант».

Законопроект обязывает власти регионов запускать системы городской безопасности и подключать их к аппаратно-программному комплексу (АПК) «Безопасный город». Это должно снизить число чрезвычайных ситуаций и количество погибших в них людей на 25% к 2030 году, а также сократить ежегодный ущерб от ЧС на 10 млрд рублей.

Генконструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк отмечает, что интеграция различных систем безопасности с единой федеральной платформой позволит быстрее получать информацию о кризисных ситуациях. Сейчас эта информация, по её словам, крайне труднодоступна, что влияет на оценки рисков и планирование ресурсов для реагирования.

Между тем в отзыве Минэкономики говорится, что в случае вступления закона в силу затраты частных предприятий на его исполнение могут быть «весьма существенными». Так, совокупные расходы на подключение 890 вокзалов ОАО «РЖД» к подготовленным сетям связи могут составить более 2,2 млрд рублей единовременно и порядка 1 млрд рублей ежегодно на оплату арендованных каналов связи. Это коснётся и регионов: так, затраты по одной только Тульской области могут составить 1,3 млрд рублей, и эти расходы не предусмотрены местным бюджетом. Кроме того, в законопроекте не оговариваются пределы доступа оператора системы «Безопасный город» к IT-инфраструктуре частных компаний, что может привести к изъятию коммерчески значимых данных.

Ранее депутат Александр Хинштейн сообщил, что в проект интегрировано много федеральных и региональных ведомств и корпораций и за время его существования государству так и не удалось выстроить единую систему. Участники рынка добавляют, что принятие закона приведёт к взрывному росту рынка интеграторов и сервисных компаний. По их словам, на обслуживание IT-инфраструктуры приходится более двух третей расходов крупных компаний.