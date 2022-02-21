Минэкономики предложило снизить прогноз темпов роста ВВП в 2022 году

Минэкономики ожидает, что рост ВВП в 2022 году составит 2,8% вместо прежних 3%. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на уточнённый промежуточный прогноз министерства, показатель роста ВВП предлагается скорректировать из-за более высоких темпов роста экономики в 2021 году.

Отмечается, что уточнённые показатели обсуждались на совещании по экономическим вопросам с президентом России Владимиром Путиным. Минэкономики направило предложения по пересмотру прогноза социально-экономического развития на 2022–2024 годы в правительство и администрацию президента. Представитель Минэкономики уточнил, что новые параметры темпов роста ВВП будут представлены в марте согласно плану.

Ранее Росстат сообщил, что экономика России в 2021 году выросла на 4,7%. Такие показатели достигнуты впервые с 2008 года. Специалисты связывают рост показателей с восстановлением экономической активности в стране после наиболее сложной фазы пандемии коронавируса.

Сообщается, что в минувшем году в России наблюдался рост практически во всех отраслях. Наилучшие показатели оказались у гостиничного и ресторанного бизнеса — 24,1% в годовом выражении. Также ощутимо выросли показатели в отрасли водоснабжения, организации сбора и утилизации мусора, культуре и спорте, а также в оптовой и розничной торговле.