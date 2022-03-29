Минцифры России пообещало контролировать рост цен на тарифы сотовой связи

Минцифры РФ совместно с ФАС пообещало контролировать рост цен на тарифы сотовой связи. Как сообщило ведомство в своём Telegram-канале, стоимость тарифов не будет расти выше уровня инфляции в стране. Его представители также напомнили, что в России одни из самых низких по стоимости в мире услуги связи, однако развитие телеком-сетей и сохранение высокого качества соединения требует инвестиций.

Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России. Напомним, что услуги связи в России одни из самых низких по стоимости в мире. Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей, — говорится в сообщении.

Накануне в Минцифры сообщили, что направили рекомендацию операторам мобильной связи исключить неограниченное потребление трафика, в том числе ввести ограничения на безлимитные тарифы. Отмечается, что сбалансированный объём потребляемого трафика предусмотрен указом президента от 16 марта «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России». Соответствующее обращение подписал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. В Минцифры уверены, что это решение позволит обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

Ранее сообщалось, что в России выросли цены на домашний интернет. Так, в МТС повысили ряд архивных тарифов примерно на 9%, у московского «Акадо» они увеличились на 2–4% и на 10% подняли цены их региональные провайдеры. Причинами стали повышение стоимости комплектующих для оборудования, нестабильность курса рубля и издержки, связанные с необходимостью исполнения «закона Яровой».