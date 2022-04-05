Минцифры предложило ввести большие оборотные штрафы за утечку данных

Минцифры предлагает ввести оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечку персональных данных. С такой инициативой выступил глава ведомства Максут Шадаев в ходе выступления на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, пишет ТАСС. В случае если виновным в утечке будет признан госорган, его сотрудники будут уволены.

Последние массовые утечки говорят о том, что, конечно, те штрафы, которые мы в два раза увеличили, ситуацию кардинальным образом не спасают, поэтому в этом году совместно с Роскомнадзором будем выходить с инициативой вводить большие оборотные штрафы для бизнеса, который допустил утечку персональных данных. Мы знаем зарубежную практику, что штрафы исчисляются десятками миллионов долларов, если это чувствительные данные, которые бизнес не защитил. Если госорган, то будем увольнять, — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что в ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и на ужесточение требований к операторам обработки таких данных. Об этом сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, поводом для этого послужил скандал с утечкой данных пользователей сервиса «Яндекс.Еда».

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.