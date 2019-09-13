https://static.news.ru/photo/1077d3ba-d641-11e9-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) обнаружила с 1 января 2018 года свыше 250 незаконных производств спиртного и изъяла из нелегального оборота 4,5 млн бутылок алкогольной продукции, рассказала замглавы ведомства Елена Афанасенко на полях Московского финансового форума.

Она добавила, что контролирующие органы заблокировали более пяти тысяч сайтов, продававших горячительные напитки. По информации службы, в 2018-м треть алкоголя, потребляемого жителями РФ, являлась незарегистрированной — это 3,2 л на душу населения. К 2021 году показатель собираются снизить до 1,9 л, передаёт корреспондент News.ru.

Как писал News.ru, в марте Минздрав завершил разработку законопроекта о продаже крепкого алкоголя людям с 21 года. В сентябре руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев счёл, что появление данного ограничения может привести к росту контрафакта.