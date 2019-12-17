Миллионер из списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, предложил одним махом уволить 25 млн россиян. Он считает, что ровно столько людей заняты выполнением ненужной работы.
Как заявил бизнесмен, сейчас официально и неофициально работающих насчитывается порядка 70 млн человек. И если сократить 25 млн человек, то экономика о этого не пострадает,
Увольнения бизнесмен регулярно практикует в собственной компании: за 15 лет он сократил четырёх из каждых пяти сотрудников.
Издание в какой-то мере согласно с позицией миллионера, только совершенно с другой позиции. Например, уволить надо 25 млн чиновников, которые ничего не делают, а сидят на своих местах только для того, чтобы удержаться на плаву.
Ранее NEWS.ru сообщал, что труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен