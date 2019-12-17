https://static.news.ru/photo/418ccf14-2146-11ea-9c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Миллионер из списка Forbes, пожелавший остаться неизвестным, предложил одним махом уволить 25 млн россиян. Он считает, что ровно столько людей заняты выполнением ненужной работы.

Как заявил бизнесмен, сейчас официально и неофициально работающих насчитывается порядка 70 млн человек. И если сократить 25 млн человек, то экономика о этого не пострадает, приводит рассуждения миллионера KP.RU.

Увольнения бизнесмен регулярно практикует в собственной компании: за 15 лет он сократил четырёх из каждых пяти сотрудников.

Издание в какой-то мере согласно с позицией миллионера, только совершенно с другой позиции. Например, уволить надо 25 млн чиновников, которые ничего не делают, а сидят на своих местах только для того, чтобы удержаться на плаву.

Ранее NEWS.ru сообщал, что труп главного энергетика был обнаружен в селе Стегаловка Долгоруковского района Липецкой области. По предварительным данным, его убил подчинённый электрик.