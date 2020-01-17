https://static.news.ru/photo/b1ca06fe-3977-11ea-9c1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Излишняя бюрократия и неготовность институтов власти стали причиной отставания от планов расходов бюджета на нацпроекты в сумме 150 млрд рублей. Но в этом плане новому правительству с учётом ошибок будет работать легче, считают эксперты.

По итогам 2019 года расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 91,4% от плана, говорится в сообщении Минфина. Заложено на реализацию нацпроектов было 1,75 трлн рублей, потрачено — 1,6 трлн рублей.

В итоге не израсходованы 150 млрд рублей , а отставание от плана оказалось ещё выше — порядка 190 млрд рублей. По состоянию на 6 декабря были утверждены более высокие расходы на нацпроекты в сумме 1,78 трлн рублей, на 9 января израсходованы 1,59 трлн рублей. Уровень исполнения от плана составил 89,3%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата планирует проверять привлечение частных средств для реализации национальных проектов, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин. По его словам, российское правительство будет вести учёт поступивших внебюджетных ресурсов.