Эксперты рассказали, почему рубль может снова рухнуть

https://static.news.ru/photo/37356484-7985-11eb-a0d6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские эксперты назвали причины, по которым рубль может нова упасть в цене в марте.

Они уверены, что в этот период на национальную валюту будут влиять те же факторы, что и сейчас: угроза введения новых санкций, спрос на нефть и вакцинация от коронавируса. При этом расширение прививочных кампаний будет способствовать росту спроса на рисковые активы, к которым относится рубль.

Аналитик фондового рынка Анна Зайцева уверена, что масштабные меры поддержки экономики Соединённых Штатов и сохранение мягкой монетарной политики центральными банками ведущих стран всё ещё будут драйверами для роста мировых рынков.

Высокий аппетит к риску со стороны инвесторов будет поддерживать спрос и на российский рубль, — сказала она.

По словам ведущего аналитика Олега Богданова, рост доходностей на мировом рынке облигаций может стать фактором риска для российской валюты, так как создаст неблагоприятную конъюнктуру для инвесторов, передаёт «Прайм».

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин сообщил, что лучшей валютой для сбережений предстоящей весной станет доллар США. Это связано с тем, что валюты европейских стран, не входящих в зону евро, а также многих развивающихся и сырьевых экономик в ближайшие месяцы могут потерять в цене к американским деньгам. Даже потенциал кажущихся фаворитами валют на горизонте 6–12 месяцев является ограниченным, писал NEWS.ru.