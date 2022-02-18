Millhouse не стала комментировать слухи о покупке отеля в Геленджике

Пресс-служба группы компаний Millhouse отказалась комментировать в разговоре с NEWS.ru публикации в СМИ о якобы покупке Романом Абрамовичем отеля-пансионата «Кристалл» на берегу Чёрного моря в Геленджике. О вероятной сделке накануне сообщил портал РБК, ссылаясь на данные ЕГРЮЛ.

Пресс-служба Millhouse отказалась от комментариев, — отметили представители предприятия.

По данным РБК, площадь отеля, расположенного в 100 метрах от моря, по адресу: Туристическая улица, 19, составляет 4,5 тысячи квадратных метров. К зданию на правах долгосрочной аренды прилагается участок площадью 1,5 гектара. На территории, помимо основного корпуса отеля, есть открытый бассейн.

Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли компании Colliers Тимур Рывкин оценил рыночную стоимость объекта в 350–450 млн рублей. Эксперт предполагает, что Абрамович может построить на этой территории гостиницу или комплекс апартаментов общей площадью около 24 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что группа компаний Millhouse Абрамовича приобрела АО «Гавань», которое владеет участком с бывшим стадионом «Спартак» на берегу моря в Геленджике. Площадь участка, расположенного в 100 метрах от Чёрного моря, достигает 21,8 тысячи квадратных метров.