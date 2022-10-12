Миллер: вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Вторая нитка «Северного потока — 2» может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа, заявил в ходе выступления на Российской энергетической неделе глава компании «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, которые приводит РИА Новости, восстановление газопроводов может занять несколько лет, в том числе потому, что Евросоюз и Германия должны прежде всего высказать заинтересованность в таком восстановлении и дать гарантии дальнейшей безопасной эксплуатации этих ниток.

Вторая нитка, нитка «Б» «Северного потока — 2» находится под давлением. Может быть, у нее есть повреждения, но <...> там нет утечек газа, — сказал Миллер.

Ранее политолог, сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что восстановление газопроводов возможно, хоть и стоило бы больших денег, но правительство Германии вряд ли на это пойдет из-за «отсутствия политической воли». Эксперт убежден, что ФРГ оказалась несуверенным государством, которое не способно защитить свои энергетические интересы.

Камкин добавил, что по итогам расследования подрыва «Северных потоков», которое инициировал Берлин, виновного могут «назначить», поскольку реального виновника немцы назвать побоятся, По его мнению, «всем очевидно, что единственным бенефициаром в данной истории являются США».