https://static.news.ru/photo/6ea65982-dafd-11e9-9216-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россия, Украина и Евросоюз в настоящее время закачивают рекордные объёмы газа в подземные хранилища, опасаясь холодной зимы. Это происходит на фоне сложных переговоров о транзитном контракте.

Много зависит от того, какая будет зима — очень холодная или очень-очень холодная. От этого зависит, какой спрос будет на газ. Но в любом случае все страхуются, — заявил Миллер в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, те объёмы газа, которые уже есть в европейских хранилищах, и те, что есть у «Газпрома», позволят какое-то время нивелировать перебои, если вдруг они возникнут.

Мы будем делать всё, чтобы выполнять наши контрактные обязательства перед европейским потребителями, — подчеркнул Миллер.

Как писал News.ru, транзит российского газа через Украину будет продолжен, так как Киеву это выгодно. Соглашение на поставку сжиженного природного газа это только доказывает, считают аналитики. НАК «Нафтогаз» объявила о подписании соглашения с международным трейдером о покупке 450 млн кубометров газа в первом квартале 2020 года. При этом до сих пор нет соглашения о газовом транзите. В контракте не указан поставщик, поскольку в случае прекращения транзита будет невозможен и реверс на Украину. По этой причине, если Киев делает ставку на прекращение газового транзита, то они могут закупить необходимые объёмы только у поставщиков СПГ.