Миллер сохранил пост главы «Газпром нефти»

https://static.news.ru/photo/dba2f64e-b004-11ea-ab50-fa163e074e61_660.jpg Алексей Миллер Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Совет директоров компании «Газпром нефть» утвердил своего председателя. Руководителем организации остался Алексей Миллер.

О соответствующем решении сообщается на сервере раскрытия информации. Миллер с 2001 года занимает должность главы «Газпрома» и в 2016 году снова был переизбран руководите организации на пять лет.

Состав самого совета был утверждён днём ранее. 95% акций ПАО «Газпром нефть» принадлежат ПАО «Газпром».

Как писал NEWS.ru, также акционеры «Газпром нефти» на годовом собрании определили размер вознаграждения, которое получит за работу на посту председателя совета директоров в 2019 году Алексей Миллер. Главе материнской компании «Газпром» выплатят около 45,7 млн рублей.

Акционеры одобрили вознаграждения для членов совета директоров в размере 0,005% от скорректированного EBITDA (аналитический показатель, равный объёму прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации). В 2019 году этот показатель составил 795,1 млрд рублей. Таким образом, базовое вознаграждение составит 39,7 млн рублей. «Газпром нефть» при этом не будет платить директорам, занимающим должность в исполнительных органах. Под этот критерий попадает глава компании Александр Дюков.

Дополнительное вознаграждение председателю совета директоров высчитали, умножив базовый показатель на коэффициент 1,15. Члены комитетов совета директоров «Газпром нефти» получат дополнительно по 3,97 млн рублей — 10% от базового вознаграждения. Председатели комитетов сверх этой надбавки получат ещё по 1,985 млн рублей.