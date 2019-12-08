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Трубопровод «Сила Сибири» является стержнем развития газотранспортной сферы Восточной Сибири и Дальнего Востока России, считает глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, маршрут прокладки магистрали разрабатывали таким образом, чтобы охватить максимальное количество населённых пунктов, передаёт телеканал «Россия 1».

2 декабря 2019 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири». Торжественная церемония проходила в режиме телемоста.

С помощью газопровода КНР начнёт получать российские углеводороды. Газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться не только на экспорт в Китай, но и на внутренний российский рынок.

Ранее NEWS.ru писал, что договор купли-продажи российского газа по газопроводу «Сила Сибири» между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет и предполагает поставку в Китай 38 млрд куб. м газа в год.